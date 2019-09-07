Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi
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Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi

41 dakika önce

Bulgaristan'da yakalanan ve hakkında terör propagandası ile çeşitli suçlardan yurt dışına çıkış yasağı olan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi.

Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi, System.String[]

Bulgaristan'da yakalanan ve hakkında terör propagandası ile çeşitli suçlardan yurt dışına çıkış yasağı olan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan B.G. (40), sınırı geçerken Bulgar güvenlik güçlerince yakalandı.

Bulgar makamlarınca Edirne Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Kara Hudut Kapısı Şubesine teslim edilen şüphelinin, terör örgütü PKK propagandası ile çeşitli suçlardan yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bulgaristan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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