Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da yakalanan ve Türkiye'ye teslim edilen sahte para zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Bulgaristan'da yakalanan ve Türkiye'ye teslim edilen sahte para zanlısı tutuklandı

Bulgaristan'da yakalanan ve Türkiye'ye teslim edilen sahte para zanlısı tutuklandı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında, Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim edilen şüpheli tutuklandı.

Bulgaristan'da yakalanan ve Türkiye'ye teslim edilen sahte para zanlısı tutuklandı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonu kapsamında, Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan gittiği Bulgaristan'da polis ekiplerinin kontrolü sırasında bir otomobilin bagajında yakalanan Ali Atali, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye teslim edildi.

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Atali, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay

Geçen temmuz ayında İstanbul'da, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir matbaaya operasyon düzenlemiş, sahte olduğu tespit edilen 271 milyon 150 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti.

Yetkililer, ele geçirilen sahte para miktarının, tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını belirtmişti.

Bulgaristan, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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