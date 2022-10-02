Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve Kocaeli'de oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve Kocaeli'de oy verme işlemi başladı

02.10.2022 11:12

Bulgaristan'da yapılan erken seçim kapsamında Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Bulgaristan'da yapılan erken seçim kapsamında Sakarya ve Kocaeli'de yaşayan çifte vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Hacı Emine Oba İlk ve Ortaokulu'na gelen vatandaşlar, kimlik kontrolünün ardından kurulan tek sandıkta oylarını kullanıyor.

Oyunu kullanan vatandaşlardan Yılmaz Şahin, seçimin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Sandığa gelerek görevlerini yaptıklarını dile getiren Kemal Öztürk ise seçimin hayırlı olmasını diledi.

Kocaeli'de de çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki erken genel seçim kapsamında Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Karamürsel, Körfez ve İzmit ilçelerinde kurulan 10 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

Derince ilçesindeki Yenikent Anadolu Lisesi'nde oy kullanımını takip eden Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, gazetecilere, sürecin sorunsuz ilerlediğini söyledi.

Gün sonuna kadar Kocaeli'de 6 bine yakın seçmenin oy kullanmasını beklediklerini ifade eden Uzun, "Sabahın erken saatleri olmasına rağmen şu an Kocaeli genelinde 300'den fazla oy kullanıldı. Gün sonunda 6 bin civarında oy kullanılmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımız mutlaka oylarını kullansınlar, oylarımıza ihtiyaçları olanlar var. Bulgaristan'da 2020'den beri 4. seçime gidiyoruz. Umarım bu seçimden sonra Bulgaristan istikrarlı hükümete kavuşur ve oradaki arkadaşlarımızın huzur ve refah seviyesi artar." dedi.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Serdivan, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve Kocaeli'de oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bulgaristan'daki erken seçimler için Sakarya ve Kocaeli'de oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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