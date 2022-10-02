Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Trakya'daki merkezlerde oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Trakya'daki merkezlerde oy verme işlemi başladı

02.10.2022 08:38

Bulgaristan'da yapılan erken seçim kapsamında Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar oy vermeye başladı.

Bulgaristan'da yapılan erken seçim kapsamında Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar oy vermeye başladı.

Trakya'da kurulu 28 sandıkta oy vermeye gelen vatandaşlar Bulgaristan vatandaşlığına ait kimlik ya da pasaportlarını ibraz ederek oylarını verdi.

Kimi vatandaşlar pusula sistemini tercih ederken kimileri de elektronik ortamda oylarını kullandı.

07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erecek.

Bulgaristan göçmenlerinin çoğunlukla yaşadığı Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 75. Yıl İlköğretim Okulu'nda oy kullanan Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, seçimin Bulgaristan'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan'da istikrarlı bir hükümet kurulmasını istediklerini belirten Güneş, "Vatandaşlarımız bu seçim maratonundan yoruldular. Bu sebeple de Bulgaristan'da hükümetin kurulmasını bekliyoruz." dedi.

Oy kullanma işleminin 20.00'ye kadar devam edeceğini belirten Güneş, "Dışarıda kalan olursa 20.00'den sonra da durumunu görevlilere belirtmeleri halinde vatandaşlarımız 21.00'e kadar oy kullanma haklarına sahipler." diye konuştu.

Oy kullanan Osman Çavuş da 4. seçimin yapıldığını ve Bulgaristan'da hükümetin kurulmasını istediklerini ifade etti. 3 ayda bir seçime çağırıldıklarını anlatan Çavuş, "Hükümet kurulsun 5 sene sürsün bu iş, ben oyumu kullandım, çok memnunum, bize faydası olacak bu seçimin." dedi.

Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde kurulan iki sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, AA muhabirine, Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine yeniden seçime gidildiğini söyledi.

Sık sık seçim yapılmasından dolayı seçmenin biraz yorulduğunu ifade eden Ateş, "İnşallah bu defa artık hükümet kurulur ve hükümetin içinde bizim desteklediğimiz parti de olur ki daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Oy kullanan vatandaşlardan Mehmet Molla da "İnşallah bu kez Bulgaristan parlamentosu çoğunluk sağlar ve bir daha seçimler erken olmaz" dedi.

Tekirdağ'da da çifte vatandaşlar 50. Yıl Ortaokulu'nda oy kullanıyor.

Erken genel seçim kapsamında sandığa gidiliyor

Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede 2 Ekim'de erken genel seçim yapılması kararı alınmıştı.

Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 15'inci kez genel seçimde oy kullanıyor.

4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım 2021'de yapılan üç genel seçimin ardından seçmenler, hükümetin kurulamaması nedeniyle bu sefer erken genel seçim için sandık başına gitti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında Trakya'daki merkezlerde oy verme işlemi başladı - Son Dakika

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