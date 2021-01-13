Bulgaristan'da "yatırım karşılığı vatandaşlık" uygulaması beklenen sonucu vermedi - Son Dakika

Bulgaristan'da "yatırım karşılığı vatandaşlık" uygulaması beklenen sonucu vermedi

13.01.2021 13:37
Bulgaristan'da

Bulgaristan'da "altın pasaport" olarak bilinen, yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulaması amacına ulaşmazken, ülke Avrupa Komisyonundan da ceza uyarısı aldı.

Bulgaristan'da "altın pasaport" olarak bilinen, yatırım karşılığı vatandaşlık verme uygulaması amacına ulaşmazken, ülke Avrupa Komisyonundan da ceza uyarısı aldı.

Mediapool haber ajansının araştırmasına göre, ülkede bugüne dek "büyük yatırımcı" oldukları gerekçesiyle vatandaşlık hakkı kazanan 98 yabancının 78'i pasaportunu alır almaz yaptıkları yatırımlarını geri çekti.

Bulgar pasaportu sayesinde ülkenin 2007 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Birliği'nde (AB) yaşama hakkı kazanan yabancıların büyük bir bölümü, bu imtiyazdan yararlanmak üzere devlet senedi aldı ancak ardından bu senetleri hemen sattı.

Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kaynaklı resmi veriler, altın pasaportlu yatırımcıların yüzde 86'sının aslında hiçbir yatırım yapmadığını ortaya koydu.

Adalet Bakanlığının Vatandaşlık Dairesinde son 6 ayda yine devlet senedi alanlardan yapılan 20 Bulgaristan vatandaşlığına geçme başvuruları hala inceleniyor.

Öte yandan Bulgaristan'a, bu uygulamaya son vermesi için Avrupa Komisyonundan gelen ciddi uyarıları üzerine 1,5 yıl önce Adalet Bakanlığının hazırladığı yasa değişiklikleri Parlamentonun gündemine hala giremiyor.

Bulgaristan ile "altın pasaport" uygulamasını sürdüren Malta ve Güney Kıbrıs Rum kesimi hakkında Avrupa Komisyonunun başlattığı ceza prosedürleri sürüyor.

Komisyonun uyarılarına istinaden bazı önlemler almak zorunda kalan Bulgaristan, 2019 yılında Rusya, Mısır, Pakistan ve Ürdün kökenli 6 kişiye vermiş olduğu vatandaşlık hakkını iptal etmişti.

"İmtiyazlı hak" sorunu

Bu arada, AB kapılarını açtıran Bulgar pasaportu verme prosedüründe "imtiyazlı hak" olarak adlandırılan diğer bir uygulamanın, belirsiz kurallara dayanarak pasaport verilmesine olanak sağladığı da ortaya çıktı.

Bakanların kişisel inisiyatifine bağlı olan bu uygulamaya dayalı, son 10 yılda "Bulgaristan'a özel katkısı olduğu gerekçesiyle" vatandaşlık kazanma hakkından 142 yabancının yararlandığı öğrenildi.

Ülkede yapılan 236 başvurunun 142'si Adalet Bakanlığından "olur" kaşesi alırken, bu kategoriye giren kişilerin kimlikleri "devlet sırrı" olarak saklanıyor.

Mediapool, büyük bir bölümü sporcu olan imtiyazlı hak sahibi yabancıların arasında kültür, bilim sanat, müzik gibi çeşitli dalların temsilcilerinin de bulunduğunu bildirdi.

Bulgaristan, Pasaport, Yatırım, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da 'yatırım karşılığı vatandaşlık' uygulaması beklenen sonucu vermedi - Son Dakika


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