Üye Girişi
Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi törenle kutsandı - Son Dakika

Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi törenle kutsandı

10.02.2022 19:26

Yılda ortalama 10 bin ton balın üretildiği Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi geleneksel törenle kutsandı.

Yılda ortalama 10 bin ton balın üretildiği Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi geleneksel törenle kutsandı.

Bulgarlar, Manisa doğumlu, 193-210 yıllarında yaşamış Haralambos'u her yıl 10 Şubat'ta anarak, onu arıcıların koruyucu azizi olarak kabul ediyorlar.

Ülkenin güneybatısındaki Blagoevgrad kentinin Merkez Kilisesinde düzenlenen ayinde arı yetiştiricilerin getirdiği yaklaşık 2 bin bal kavanozu haç şeklinde kurulan bir masaya dizildi.

Ülkede son 20 yıldır devam eden dini gelenek kapsamında mumlar yakıldı, din adamları balları kutsadı. Bereket duaları okuyan arı yetiştiricileri, tören sonrası kutsanmış bal kavanozlarını evlerine götürdü.

Aziz Haralambos ülkede aynı zamanda "Hastalıkların Efendisi" olarak da biliniyor.

Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi törenle kutsandı
Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi törenle kutsandı
Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi törenle kutsandı
Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi törenle kutsandı

YORUMLAR
500

Bulgaristan, Manisa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi törenle kutsandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:59 Kızının şüphesi ortalığı ayağa kaldırdı! Cenaze 1 saat musalla taşında bekletildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
19:56 İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni ücretlendirme
19:17 Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyordu! Cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
19:21 Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 20:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da yeni bal rekoltesi törenle kutsandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement