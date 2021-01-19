Bulgaristan'da yeni doğan bebek, anne karnında Kovid-19'a karşı antikor geliştirdi - Son Dakika

Bulgaristan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğinin, anne rahmindeyken Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, ülkenin güneydoğusundaki Pazarcık kentinde 5 Ocak'ta 28 yaşındaki anne Yordanka Brandiyiska, sezaryenle 2 kilo 750 gram bebek dünyaya getirdi.

Doktorlar, uygulanan testlerde bebeğin Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiğini belirledi.

Anne Brandiyiska, açıklamasında, hamileliğinin 7. ayındayken yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Virüsün cenin gelişimini olumsuz etkilediği gerekçesiyle sezaryenle doğum yaptırıldığını belirten Brandiyiska, bebeğinin virüse karşı antikor geliştirmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.