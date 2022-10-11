Bulgaristan'da yeni parlamentodan zorlu bir koalisyon formülü bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da yeni parlamentodan zorlu bir koalisyon formülü bekleniyor

11.10.2022 12:44
Bulgaristan'da yeni parlamentodan zorlu bir koalisyon formülü bekleniyor

Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 240 üyeli 48. Parlamento'nun ilk oturumu 19 Ekim'de yapılacak.

Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşturulan 240 üyeli 48. Parlamento'nun ilk oturumu 19 Ekim'de yapılacak.

Parlamentoda başkanlık ve idari organların oluşturulması ile başlayacak çalışmalara paralel olarak hiçbiri tek başına salt çoğunluk sağlayamayan siyasi güçlerin arasında koalisyon hükümeti için görüşmeler gerçekleştirilecek.

Ülkenin yeni kabinesinin güvenoyu alıp çalışabilir durumda olması için en az 121 milletvekilinin desteği şart olacak.

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamenter güçlerle siyasi müzakerelerde bulunduktan sonra hükümet kurma görevini önce Mecliste en geniş temsile sahip partiye verecek.

Seçimde, parlamentonun yüzde 4 giriş barajını 7 parti aştı. Yeni Meclisteki koltuk dağılımı şu şekilde belirlendi:

"Eski Başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi 67 milletvekili

Eski Başbakan Kiril Petkov'un eş başkalığın yaptığı Değişime Devam (PP) partisi 53 milletvekili

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi 36 milletvekili

Popülist ve Rusya yanlısı Yeniden Doğuş partisi 27 milletvekili

Eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten, Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 25 milletvekili

Kent soylu sağcı güçlerin desteklediği Demokratik Bulgaristan (DB) partisi 20 milletvekili

Eski Savunma Bakanı Stefan Yanev'in yeni kurduğu Rusya yanlısı Bulgar Yükselişi (BV) partisi 12 milletvekili."

Koalisyon aritmetiği

Son 1,5 yılda 4. kez genel seçime katılmak üzere sandık başına gitmek zorunda kalan Bulgaristan vatandaşları, ülkedeki siyasi elite tavrını seçime yüzde 37 düzeyinde kalan katılım oranı ile gösterdi.

Toplum, benzeri yapıya sahip son 3 parlamentonun verimsiz çalışmaları ardından 48. Meclis'teki politikacılardan daha büyük bir sorumluluk bekliyor.

Ancak mevcut 7 parti, daha parlamentonun eşiğinden geçmeden önce kendi aralarında "aşamayacakları kırmızı çizgileri" beyan etme yarışına girdi. Ön yargılara gebe olan bir ortamda koalisyon görüşmelerinin zorlu geçeceği tahmin ediliyor.

Siyasi gözlemciler, kabine kurma görevini ilk alacak GERB partisi için farklı koalisyon formülleri sunarken, bu formüllerin siyasi mantığa değil basit aritmetiğe dayalı olduğunu belirtiyor.

Koalisyon görüşmelerin arifesinde Yanev'in Bulgar Yükselişi partisinin dışındaki partiler, GERB ile koalisyona katılmayacaklarını bildirmişti.

Koalisyon alternatifleri

47. Parlamento'da oybirliği ile Kiril Petkov hükümetini düşüren güçlerin oluşturabileceği GERB-HÖH-Yeniden Doğuş koalisyonu 130 milletvekilinin oyunu birleştirebilir. Yeniden Doğuş Partisi, son 3 parlamentoda hiç kimse ile ortaklık etmediği gibi yeni parlamentoda tavrını sürdüreceğini beyan etmişti.

Diğer bir matematiksel varyanta göre, GERB partisinin Yeniden Doğuş ve Bulgar Yükselişi ile 106 milletvekilinin desteğine dayalı bir azınlık hükümeti kurması durumunda böyle bir hükümetin güvenoyu alma ve hayatta kalma şansı düşük olacak.

Siyasi mantıktan oldukça uzak olan diğer bir formüle göre GERB partisinin Değişime Devam ve Demokratik Bulgaristan arasında bir koalisyon 140 milletvekilinden destek alabilir. Ancak PP Eş Başkanı ve eski Başbakan Kiril Petkov, daha sandıkların kapanışında Boyko Borisov'un liderliğindeki GERB partisi ile hiçbir temasa yanaşmayacaklarını, yeni parlamentoda yapıcı bir muhalefet olacaklarını duyurmuştu.

Anayasal süreç

Bulgaristan'ı 2021 yılına dek kısa aralıklarla 12 yıl yöneten GERB partisinin ülkenin yeraltı dünyası ile ilgili basında ve toplumdaki suçlamalar sürerken, partinin hükümet kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı Radev, bu görevi PP'ye devredecek.

Değişime Devam partisinin de girişimlerinde başarısız olması halinde cumhurbaşkanı, mecliste temsil edilen diğer partilerden birine son bir şans verecek.

48. Parlamento'da kabine kurulamaması durumunda vatandaşlar, 2023 yılının ilk yarısında yeniden sandık başına gidebilir.

YORUMLAR
500
Sınır kapılarında sürücüler 5 gündür çıkış için bekliyor Sınır kapılarında sürücüler 5 gündür çıkış için bekliyor AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı AFAD'dan sınır kapısında bekleyen tır şoförlerine kumanya ikramı
Kaynak: AA

Bulgaristan, Parlamento, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da yeni parlamentodan zorlu bir koalisyon formülü bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:34 Kadıköy metrosunda kadınlara bıçak çeken zanlı 11 yıl hapis cezası aldı
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
13:08 Süper Lig'de dört büyüklerin toplam borcu 20,7 milyar lirayı buldu! İşte en çok zarar eden kulüp...
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:50 Yunan gazetecileri evine çağırıp Türkiye'yi kötüleyen FETÖ elebaşı Gülen, fenalaşınca söyleşi yarım kaldı
12:19 Bakan Kurum'dan "İlk Evim İlk İşyerim" projesi hakkında yeni açıklama: Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir
12:12 Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi
12:10 Tuğba Ekinci hayatını değiştiren karşılaşmayı anlattı! Her şey şezlongda güneşlenirken başlamış
11:46 Kuyumcukent'te otoparka yapılan yüzde 200'lük zam sonrası esnaf, kararı protesto ederek araçlarını yola çekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 13:46:26. #1.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da yeni parlamentodan zorlu bir koalisyon formülü bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement