Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'da Yılın Sporcusu Taybe Hüseyin Oldu

Bulgaristan'da Yılın Sporcusu Taybe Hüseyin Oldu

4 saat önce

Bulgaristan'da bu yılın sporcusu güreşte dünya ve Avrupa şampiyonu olan Türk asıllı Taybe Hüseyin (27) seçildi.

Bulgaristan'da Yılın Sporcusu Taybe Hüseyin Oldu, System.String[]
Bulgaristan'da bu yılın sporcusu güreşte dünya ve Avrupa şampiyonu olan Türk asıllı Taybe Hüseyin (27) seçildi.

Bulgaristan'da bu yıl 61'incisi düzenlenen 'Yılın Sporcusu' ödülünü güreşte 62 kiloda dünya ve Avrupa şampiyonu Taybe Hüseyin kazandı. Hüseyin'in antrenörü Petir Kasabov ise yılın antrenörü ödülüne layık görüldü. Türk asıllı güreşçiye yılın sporcusu ödülünü Bulgaristan Olimpiyat Komitesi başkanı, eski atlet Stefka Kostadinova takdim etti. Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev, yılın en başarılı sporcusu unvanının en çok Taybe Hüseyin'in hak ettiğini belirterek, "Avrupa ve dünya birinciliklerinde saygın yerler kazanan sporcularımıza minnettar borçluyuz. Taybe, dünya güreş arenasında yüzümüzü güldürdü" dedi. Bakan Kralev, kadın güreş takımını çalıştıran Petır Kasabov'a da teşekkür ederek, "Petır Kasabov zor bir yoldan geçti. Hayalinin peşinden koşarak, kadın güreş takımımızı dünya zirvelerine ulaştırmayı başardı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:04 Kaynak: DHA

Bulgaristan, Spor
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