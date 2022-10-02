Oy vermek üzere Bayrampaşa 'da Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen Meliha Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989 yılında Bulgaristan'dan geldiklerini söyledi. Atılgan, "Oyumuzu kullandık. Yıllardır burada yaşıyoruz. İnşallah vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.