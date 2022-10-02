Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı

02.10.2022 10:40

Bulgaristan'daki erken genel seçim kapsamında, İstanbul'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti.

Bulgaristan'daki erken genel seçim kapsamında, İstanbul'da yaşayan Bulgaristan vatandaşları sandık başına gitti.

İstanbul'da ikamet eden Bulgaristan vatandaşları, saat 07.00 itibarıyla kent genelindeki 38 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Oy vermek üzere Bayrampaşa'da Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen Meliha Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1989 yılında Bulgaristan'dan geldiklerini söyledi. Atılgan, "Oyumuzu kullandık. Yıllardır burada yaşıyoruz. İnşallah vatana millete hayırlı olsun." dedi.

Kartal'daki Öğretmen Salih Nafiz Tüzün İlkokulu ve Kağıthane Fındıklı İlkokulunda da oy kullanma işlemi gerçekleşti.

Sandıklar saat 20.00'de kapanacak.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'daki erken seçim kapsamında İstanbul'da oy verme işlemi başladı - Son Dakika
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