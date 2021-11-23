Bulgaristan'daki kazada yaralanan 7 yolcunun durumunun stabil olduğu bildirildi - Son Dakika

Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu yaralanan 7 yolcunun sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile Sofya'daki hastanede yaralıları ziyaret eden Filipçe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kazayı korkunç bir trajedi olarak nitelendirdi.

Kazada, aralarında 12 çocuğun da bulunduğu 46 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayan Filipçe, Bulgar makamlarına hızlı müdahalelerinden dolayı teşekkür etti.

Hastanede bulunan 7 yaralı yolcuyu da ziyaret ettiklerini aktaran Filipçe, yaralıların durumlarının stabil olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

Başbakan Zaev de hayatını kaybedenlerin Sırbistan'ın Preşeva bölgesinden ve Belçika vatandaşlığı olan birer kişi dışında farklı etnik yapılardan Kuzey Makedonya vatandaşları olduğu bilgisini verdi.

Öte yandan Kuzey Makedonya ile Bulgaristan'ın ulusal yas ilan edeceği belirtilirken basın mensuplarının kaza noktasına erişimine izin verilmediği bildirildi.

Kazada yaralananların iki gün içinde Kuzey Makedonya'ya nakledilmesi bekleniyor.

Kaza sonrası bölgeden üst düzey tepkiler

Kaza sonrası bölgeden üst düzey yetkililer de başsağlığı mesajları paylaştı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bu zor zamanda hayatını kaybedenlerin aileleri ve komşu ülkenin yetkililerine taziye dileklerini ileten Meta, hayatta kalanlar için acil şifalar diledi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, bu zor zamanlarda Kuzey Makedonya vatandaşları ve yetkililerinin yanında olduklarını belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, neredeyse tüm yolcularının hayatını kaybettiği otobüs kazası trajedisi için söyleyecek sözünün olmadığını, bunun çok acı bir durum olduğunu dile getirdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ise ülkesinin zor zamanlarda Kuzey Makedonya ile halkının yanında olduğunu vurguladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, sosyal medya hesabından, bu derin üzüntü anlarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştıklarını ve hayatta kalanlar için dua ettiklerini ifade etti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de onlarca kişinin hayatını kaybettiği trajik kaza haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileten Kurti, yardım sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ise Kosova'nın Kuzey Makedonya vatandaşları ile kurumlarının yanında olduğunu kaydetti.

Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev almış, "Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 kişi yaşamını yitirmişti.