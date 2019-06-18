Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'daki NATO tatbikatında 1 asker öldü
Son Dakika Güncel Haber

Bulgaristan'daki NATO tatbikatında 1 asker öldü

58 dakika önce

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Çeşnigirovo Hava Üssü'nde devam eden NATO'nun "Swift Response 19" tatbikatında paraşütü açılmayan Kanadalı bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bulgaristan'daki NATO tatbikatında 1 asker öldü, System.String[]
Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Çeşnigirovo Hava Üssü'nde devam eden NATO'nun "Swift Response 19" tatbikatında paraşütü açılmayan Kanadalı bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat çalışmaları sırasında paraşütü açılmayan Kanadalı bir asker yaşamını yitirirken aynı savaş uçağından atlayan Amerikalı bir asker hafif yaralandı.
Çeşnigirovo Belediye Başkanı Hristo Atanasov, olayın, tatbikatın gece çalışmaları sırasında meydana geldiğini söyledi.
ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığınca Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'da 11-24 Haziran arasında düzenlenen tatbikata Arnavutluk, İngiltere, İtalya, Kanada, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'dan 8 bine yakın personel, bin 200 zırhlı araç ve 100 savaş uçağı katılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Swift, Bulgaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi! Emre Mor, Ibiza'da kızlarla sabaha kadar eğlendi Sanata dönüşen "Pirinç" tanesi ekmek kapısı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 12:56:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'daki NATO tatbikatında 1 asker öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]