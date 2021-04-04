Bulgaristan'daki seçim için Eskişehir'de sandık kuruldu - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de çifte vatandaşlık hakkına sahip olanlar, Bulgaristan'daki seçim için oy kullandı.

Oy verme işlemi sabah saatlerinde Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Plevne Özel İdare Orta Okulu'nda başladı. Çifte vatandaşlık hakkı bulunanlar yapılan kimlik incelemesinin ardından oy kullandı. Sosyal mesafe nedeniyle girişte kuyruk oluşurken sandığın bulunduğu okul ve oy verilen sınıf her saat başında görevlilerce dezenfekte edildi. Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Seyfettin Çalışkan, seçimlere yoğun bir katılım olduğunu ifade ederek, "Bugün yaklaşık 3 bin kişi oy kullanıyor. Sadece Eskişehir'de 3 bin kişi. Diğer çevre illerden de gelenler var. Oradan da 500 kişi oy kullanacak. Sabah saat 07.00'de sandık açıldı, akşam saat 20.00'ye kadar sandık açık olacak. Tüm korona tedbirlerine uyuldu. Valilikten de seçim dolayısı ile izin alındı. İnşallah hayırlısı olur. Demokratik bir oyları var, onu da kullanırlar. Biz Türk partisi olarak aşağı yukarı 40-46 tane vekil bekliyoruz. Orada ne kadar fazla vekilimiz olursa, bizim Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza, hemşehrilerimize o kadar daha katkıları olacaktır. Türk milletvekillerinin sağlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve eğitimde de katkıları olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.