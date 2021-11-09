Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de 126 sandık kurulacak - Son Dakika

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılacak seçimler için Türkiye'de 126 sandık kurulacak.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Kasım'da Bulgaristan'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinin yapılacağını belirtti.

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için 126 sandık kurulacağını aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Oy kullanmak için 20 binden fazla kişi elektronik başvuruda bulundu. Edirne'de Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu, Göçmen Evleri mevkisindeki 75. Yıl İlköğretim Okulu ve Keşan ilçesinde Keşan Lisesi'nde açılacak sandıklarda vatandaşlar 07.00-20.00 saatleri arasında oy atabileceklerdir. Seçmenlerin yanlarında Bulgaristan kimlik kartı veya pasaport taşımaları oy atma işlemi için zorunludur."

Güneş, seçimlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükumetin kurulamaması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim için 14 Kasım tarihini belirlemişti. Bulgaristan bu yıl böylece 3. kez genel seçime giderken, 11 Temmuz'da yapılan son erken genel seçim sonrası koalisyon hükumeti için müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 14 Kasım'daki seçimde ilk turda kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım'da yapılacak.

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, 14 Kasım'da eş zamanlı yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve erken genel seçimlerde destek bekliyor. Seçimde hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk asıllı cumhurbaşkanı adayı. Tüm çifte vatandaşları oy kullanmaya davet ediyorum."