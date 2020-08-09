Bulgaristan'daki yangının Türkiye'ye sıçramaması için önlemler artırılıyor - Son Dakika

Bulgaristan'da kontrol altına alınamayan yangının Türkiye'ye sıçramaması için önlemler artırılıyor.

Bulgaristan'da önceki gün başlayan ve kontrol altına alınamayan yangın, Tunca Nehri'ni aşarak Topolovgrad ve Svilengrad şehirlerine doğru ilerliyor. Türkiye sınırına yakın seyreden yangın, zaman zaman rüzgarın etkisiyle ani yön değiştiriyor. Komşu ülkede afet durumu ilan edilen yangının Türkiye'ye sirayet etmemesi için Türk tarafında yoğun önlemler alınmaya devam ediliyor.

Edirne Valiliği koordinesinde kriz masası oluşturuldu

Edirne Valiliği koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) kriz masası olus¸turdu. Edirne Valisi Ekrem Canalp bölgede incelemelerde bulundu.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, Edirne ve Lalapaşa itfaiyeleri, yangına kars¸ı tedbir c¸alıs¸malarını su¨rdu¨ru¨yor.

Sınır hattındaki Sarayakpınar, Suakacagˆı ve Uzunbayır köylerine konus¸lanan 60 personel, greyder, arazo¨z, itfaiye aracı, kepc¸e ve is¸ makinelerinden olus¸an 20 arac¸la o¨nlem alıyor.

Yangının Tu¨rkiye tarafına sıc¸ramaması ic¸in ekiplerin bulundugˆu bo¨lgede greyderler toprak yığarken, yaklaşık 200 asker de sınır hattında tedbirler aldı.