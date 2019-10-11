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Bulgaristan'daki yerel seçimlere doğru

1 saat önce

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Basın ve Medya Tanıtımından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Bulgaristan'da 27 Ekim'de yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Seçimlerin huzur birlik ve beraberlik içinde hayırlı bir şekilde geçmesini bekliyoruz.

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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Basın ve Medya Tanıtımından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Bulgaristan'da 27 Ekim'de yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Seçimlerin huzur birlik ve beraberlik içinde hayırlı bir şekilde geçmesini bekliyoruz." dedi.

Ulu yaptığı yazılı açıklamada, Bulgaristan'da 27 Ekim'de yaklaşık 3,5 milyon seçmenin sandığa gideceğini belirtti.

Yerel seçimlerin her ülkede olduğu gibi Bulgaristan'da da önemli olduğunu ifade eden Ulu, Türkiye'de ve diğer Avrupa ülkelerinde bulunan seçmenlerin Bulgaristan'a giderek oy kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Bölgeye ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Ulu, "Birçok belediye başkanı ve meclis üyesi adayı olan, orada yaşamlarını sürdüren, çeşitli sosyal kültür alanlarda hizmet veren her zaman soydaşlarımıza yardımcı olan arkadaşlarımıza güvenerek destek vermelerini bekliyoruz. Böylelikle arkadan gelecek genç kardeşlerimizin de yolları açılmış olacak. Seçimlerin huzur birlik ve beraberlik içinde hayırlı bir şekilde geçmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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