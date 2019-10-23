Bulgaristan'dan 39 kişinin ölümüne ilişkin ilk açıklama: "Bilgimiz yok"
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Bulgaristan, İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan geldiği tespit edilen ve 39 kişinin cesedinin bulunduğu tırla ilgili, "İçerisinde 39 kişinin ölü bulunduğu tırla ilgili bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:50 Kaynak: İHA
Bulgaristan, İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan geldiği tespit edilen ve 39 kişinin cesedinin bulunduğu tırla ilgili, "İçerisinde 39 kişinin ölü bulunduğu tırla ilgili bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Essex bölgesinde Bulgaristan'dan geldiği tespit edilen bir tırın içinde 39 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, araçla ilgili ellerinde herhangi bir bilginin olmadığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ölü bulunan şahısların kimlikleriyle ilgili bilgi sahibi olunmadığı da kaydedildi.
(İHA)
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