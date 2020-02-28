Bulgaristan'dan AB'ye çağrı: "Türkiye'yi yalnız bırakmayın" - Son Dakika
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Bulgaristan'dan AB'ye çağrı: "Türkiye'yi yalnız bırakmayın"

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Suriye ve mülteciler konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Bulgaristan'dan AB'ye çağrı:

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Suriye ve mülteciler konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin hemen ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Borisov, Erdoğan'la ele aldıkları konular hakkında kendisine bilgi verdiğini ifade etti.


Başbakanlık basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Borisov'un Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutması konusunda çağrıda bulunduğu kaydedildi. Görüşmede, Türkiye'nin her geçen gün mülteci akını sorunu ile tek başına başa çıkması gerektiği hissine kapıldığını vurgulayan Borisov, bunun kimsenin çıkarına olmadığını dile getirdi. Türkiye ile iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiklerini kaydeden Borisov, aynı zamanda AB'nin dış sınırı olan Bulgaristan-Türkiye sınırının korunması yönünde iki ülkenin ortak çabalarına dikkat çekti. - SOFYA

Bulgaristan, Türkiye, Ursula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:51 Kaynak: İHA
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