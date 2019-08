Bulgaristan'dan Anadolu Üniversitesine ilgi

Açıköğretim konusunda geniş olanaklar sunan Anadolu Üniversitesinin Bulgaristan Temsilciliği tarafından öğrenci kabulleri başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bulgaristan Temsilcisi Fahriye Murat, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üniversitenin temsilciliğini 2014'ten bu yana yaptığını belirten Murat, Bulgaristan'da üniversitede okumak isteyen adayların ilgisinin her yıl giderek arttığını söyledi.

Murat, 2,5 milyon öğrencisiyle dünyanın ikinci en büyük akademik kurumu olan Anadolu Üniversitesinin bu yıl bölgede Karadağ, Romanya ve Sırbistan'da da temsilcilikler açtığını dile getirdi.

Üniversitenin Türkçe ve İngilizce bilen herkese hizmet sunduğunu kaydeden Murat, "En önemli özelliklerinden birisi de diplomanın birçok ülkede geçerli olması. Öğrencilerimiz denkliği çok kolay edinebilecek bir diplomaya sahip oluyor." dedi.

Öğrencilerin bulundukları yerde çalışarak, ev hanımların ev işlerini sürdürerek öğrenim görebildiklerini anlatan Murat, "Öğrencilerimiz her gün okula gitmek zorunda değil sadece her dönem için iki defa sınava katılmaları gerekiyor. Tüm sınavlarını başarıyla alırlarsa böylece diploma alma imkanına sahip olacaklar. Üniversitemiz İngilizce diploma da veriyor, bu da kaçırılmayacak bir fırsattır." diye konuştu.

Murat, Anadolu Üniversitesinin Bulgaristan'daki seçme ve yerleştirme sınav sürecinin 29 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

"İsteyen herkese gerçekten tavsiye ediyorum"

Anadolu Üniversitesinde 2 yıldır okuyan ve bu akademik kurumun sunduğu öğretim olanaklarını değerlendiren Müslümet Ömer, Türkiye'de okuma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Bulgaristan'da yaşayıp çalışan biri olarak, üniversitenin sunduğu imkanların çok iyi olduğunu belirten Ömer, şunları söyledi:

"Sınavlarımı başarıyla alarak hiç Türkiye'ye gitmeden, Türkiye'deymiş gibi mezun olabilme fırsatımı değerlendirerek başvuruda bulundum. Üniversitede karşılaştığım samimiyet, ilgi çok güzel ayrıca severek sınavlara giriyoruz hem okuyoruz hem eğleniyoruz diyebilirim. İsteyen herkese gerçekten tavsiye ediyorum."

"En büyük hayalim üniversitede okumaktı"

Tuğba Doğan da Bulgaristan'da yaşayıp Anadolu Üniversitesinin sağladığı öğrenim olanaklarından yararlandığını anlatarak "Liseden mezun olduktan sonra üniversitede okuma hayalimi Anadolu Üniversitesi sayesinde gerçekleştirdim." dedi.

Türk vatandaşı olarak 8 yıldan beri Bulgaristan'da yaşadığını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"En büyük hayalim üniversitede okumaktı. Türkiye'de okumak üzere çok düşündüm, girişimlerde bulundum ama anne olarak memlekete gidip gelme durumum çok fazla olmadı. Burada böyle bir sistemin olduğunu duydum ve çok memnun oldum. Ben artık Anadolu Üniversitesinden mezun oldum, yüksek lisansı da düşünüyorum. Başlayacak arkadaşlarıma gerçekten tereddüt etmeden başvurabileceklerini özellikle söylemek istiyorum."

