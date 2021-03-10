Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele - Son Dakika

Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele

10.03.2021 13:33

Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele Sivas'ta yaşayan Sümeyya Yılmaz transit vizesi için başvuru yaptığı Bulgaristan'dan aldığı yanıtla hayal kırıklığına uğradı Yılmaz'ın vize başvurusu fotoğrafı türbanlı olduğu için kabul edilmedi Sivas'ta yaşayan Sümeyya...

Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele

Sivas'ta yaşayan Sümeyya Yılmaz transit vizesi için başvuru yaptığı Bulgaristan'dan aldığı yanıtla hayal kırıklığına uğradı

Yılmaz'ın vize başvurusu fotoğrafı türbanlı olduğu için kabul edilmedi

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Sümeyya Yılmaz, transit vizesi için başvuru yaptığı Bulgaristan'dan aldığı yanıtla hayal kırıklığına uğradı. Yılmaz'ın vize başvurusu fotoğrafı türbanlı olduğu için kabul edilmedi.

Sivas'ta yaşayan Sümeyye Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kültürel Çalışmalar Bölümünde yüksek lisans yapıyor. Eğitimi için 7 ülke gezen Yılmaz, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan "Herkes İçin Dayanışma" adlı projeye başvurdu. Başvurusu onaylanan Sümeyya Yılmaz, Bosna Hersek'in Visoko şehrine gitmek üzere belgelerini toparladı. Bosna Hersek'e gitmek için karayolunu tercih eden Yılmaz'ın Bulgaristan üzerinden geçiş yapması gerekti. Yılmaz, Bulgaristan vizesi için belgeleri teslim etti ancak belgeler kendisine geri iade edildi. Sümeyya Yılmaz'a başı kapalı fotoğraf kabul edemediklerini ve başı açık fotoğraf getiremediği takdirde evraklarını kabul etmeyeceklerini söylediler. Hayal kırıklığına uğrayan Yılmaz, daha sonra Bulgaristan Büyükelçiliğini aradı ve oradan da aynı cevabı aldı. Yılmaz bunun üzerine hakkını aramak için gerekli mercilere başvurdu.

Başı açık fotoğraf istediler

Sümeyya Yılmaz, başı kapalı fotoğraf getirmedikleri takdirde evrakların kabul edilemeyeceğinin söylendiğini belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık 7 ülke gezdim. Bunların ikisinde bir süre eğitim ve gönüllülük bağlamında yaşadım. Güney Kore'de 6 ay yaşadım. Azerbaycan, Gürcistan, Letonya, Estonya, Finlandiya ve İsveç'i gezdim. İki arkadaş 10 aylık bir proje için Bosna Hersek'ten kabul aldık. Avrupa destekli bir projeydi. Karayoluyla gitmeyi tercih ettiğimiz için Bulgaristan transit vizesine başvurmamız gerekiyordu. 3 Mart'ta vize başvurumuzu yaptık. Evraklarımızı teslim ettiğimizde evrakların tam olduğunu ancak başörtülü fotoğraf nedeniyle kabul edemeyeceklerini söylediler ve bizden başı açık fotoğraf talep ettiler. Biz bunun insan haklarına aykırılık teşkil ettiğini belirttik ve bunu yapamayacağımızı söyledik. 'O zaman evraklarını kabul edemeyiz' dediler. Bunu sözlü ifadeyle yaptılar. Bulgaristan Büyükelçiliği'ni de aradık. Orası da bu durumu teyit etti. Bir süredir başı açık fotoğraf kabul ettiklerini ya da saçın bir kısmının gözüktüğü kulakların ve çenenin tamamen açık olduğu sadece üst kısmın kapalı olduğu bir fotoğraf kabul edebileceklerini söylediler. Diğer ülkelere giderken kullandığım fotoğrafları kabul edemeyeceklerini ve başımın açık olduğu bir fotoğraf getirmem gerektiğini söylediler" şeklinde konuştu.

Hayal kırıklığına uğradı

Yılmaz, hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek, "Bu durum beni çok derinden üzdü. Çünkü bu insan hakları ihlalidir. Benim din, dil, inanç, kıyafet özgürlüğümü kısıtlayacak bir harekettir. Bunu bir devletin yapıyor olması geçekten onur kırıcı bir durumdur. Avrupa Birliği Projesi kapsamında gidecektik zaten. Böyle bir projeye başvurduğum ilk adımda yine Avrupa Birliği üyesi bir ülke tarafından reddedilmek kişisel inancım nedeniyle hayal kırıklığına uğrattı beni. Bunun için gerekli mercilere başvuru yaptım. CİMER, İnsan Hakları Derneği ve basına bildirdim. Çünkü ben faydalanamasam bile benden sonraki gelecekler için böyle bir yol açmak istedim. Benim gideceğim proje kültürle alakalı bir projeydi. Bu durum akademik çalışmamı da ciddi oranda etkileyecek bir durum olacak benim için" dedi.

Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele
Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele
Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele
Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele

Erciyes Üniversitesi, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Nagihan Karadere'den Survivor Çağrı'nın kavgasına yorum: Yaptığı yanlış ama diskalifiye edilmemeli Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 19:42:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan'dan Başörtülü Sümeyya'ya insan haklarına aykırı muamele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei