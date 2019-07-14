Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'dan Bilecik'e tarih gezisi
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Bulgaristan'dan Bilecik'e tarih gezisi

4 saat önce

Bulgaristan'ın Razgrad ve Silistre kentlerinden gelen kafile üyeleri, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bulgaristan'dan Bilecik'e tarih gezisi, System.String[]
Bulgaristan'ın Razgrad ve Silistre kentlerinden gelen kafile üyeleri, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Yurt içi ve yurt dışından birçok konuğu ağırlayan Bilecik, bu kez Bulgaristan'dan gelen konuklarını ağırladı. Kentin geçmişi ile yakın 100 yıllık tarihi, kültürel değerleri ve sosyal yaşantısına ait değerleri görsellerle birlikte ziyaretçilerine sunan Yaşayan Şehir Müzesi, bu kez yurt dışından konuklarını ağırladı. Yaşayan Şehir Müzesi görevlileri, konuklarını ağırlayarak Bilecik ve ülke tarihi hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretçiler de misafirperverlikten duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Semih Şahin ve müze görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK
Bulgaristan, Razgrad, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
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