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Bulgaristan'dan Covid-19 rekoru: 7 bin 62 vaka - Son Dakika

Bulgaristan'dan Covid-19 rekoru: 7 bin 62 vaka

12.01.2022 10:42
Bulgaristan'dan Covid-19 rekoru: 7 bin 62 vaka

Bulgaristan'da son 24 saatte tespit edilen 7 bin 62 yeni Covid-19 vakasıyla yeni bir rekora imza atıldı.

Bulgaristan'da son 24 saatte tespit edilen 7 bin 62 yeni Covid-19 vakasıyla yeni bir rekora imza atıldı.

Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 vakalarıyla birlikte, ülkelerden yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Bulgaristan'da açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, 7 bin 62 vaka tespit edildi ve bu sayıyla birlikte yeni bir rekora da imza atıldı. Yine son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 89 kişinin hayatını kaybettiği Bulgaristan'da toplam can kaybı sayısı da 31 bin 761'e yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören kişi sayısı 5 bin 200 kişi olarak belirtilirken, bu hastalardan 580 kişinin yoğun bakımda olduğu da aktarıldı.

Yetkililer artışa geçen vaka sayılarının büyük çoğunluğunu Omicron mutasyonunun oluşturduğunu da açıkladı.

YENİ TEDBİRLER GELEBİLİR

Başkent Sofya'daki hastanelerde planlanan bazı operasyonların askıya alındığı ifade edilirken, hastanelerde Covid-19 nedeniyle yeni bölümlerin açılması da gündeme geldi.

Bulgaristan'da şu an, insanların kapalı alanlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takması zorunlu tutuluyor. Covid-19'a karşı aşılı, hastalığı atlatmış veya negatif test sonucuna sahip kişilerin restoranlara, kafelere, alışveriş merkezlerine ve spor salonlarına girebilmesi için sağlık kartı göstermesi gerekiyor.

Sağlık yetkilileri, yükselişe geçen hastaneye yatış oranları sebebiyle, yeni tedbirlerin gelebileceğini de bildirdi.

HÜKÜMETTEN AŞI TEŞVİKİ

Geçen ay göreve gelen yeni hükümet, aşı şüphesi olan kişilere aşı çağrısında bulunarak, çift doz veya hatırlatıcı doz aşı olmayı kabul eden emeklilere de bir defaya mahsus olmak üzere 75 leva ( yaklaşık 601 TL) nakit para ödülü teklif etti.

Hükümetin yaptığı aşı kampanyası ve artan vakalar sonrasında da aşı yaptıran kişilerin arttığı öğrenildi.

Bulgaristan'da nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun Covid-19'a karşı aşılanmış olduğu biliniyor.

Aşırı milliyetçi Uyanış (Revival) Partisinin desteğiyle birlikte aşı karşıtı birçok kişinin bugün sağlık kartlarına karşı çıkmak için protesto düzenlemesi de bekleniyor.

(İHA)

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Bulgaristan, Koronavirüs, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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