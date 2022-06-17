Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

17.06.2022 16:09
Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanları Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.

Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanları Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis başkanlığındaki Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kyazim, Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, Ardino Belediye Başkanı İzet Şaban, Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Rudozem Belediye Başkanı Rumen Pehlivanov, Madan Belediye Başkanı Fahri Molaysenov, Borino Belediye Başkanı Mustafa Karaahmet, Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Kyazim, Macarovo Belediye Başkanı Ercan Yusuf ve belediye meclis başkanlarından oluşan heyet, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

Tabakoğlu, senato salonunda gerçekleşen ziyarette heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İşbirliklerinin devam edeceğini aktaran Tabakoğlu, "Biz Trakya Üniversitesi olarak tüm Balkan halklarına ve tüm dünyaya aynı şekilde yaklaşıyor, kucak açıyoruz. Ancak Bulgaristan'daki soydaşlarımızla ve tüm Bulgaristan halkıyla, coğrafi yakınlığımız nedeniyle ayrı bir hukukumuz, gönül bağımız var." dedi.

Belediye Başkanı Azis, TÜ ile çok önemli iş birliklerini hayata geçirdiklerini ve bunlara yenilerini eklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da hazır bulundu.

Bulgaristan heyeti, TÜ Teknopark'ı da ziyaret ederek, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Trabzonspor 3 transferini resmen açıkladı! Tanıtım videosu sosyal medyanın gündemine oturdu
15:46 MHP'nin kapattığı Diyarbakır Teşkilatı'na "usulsüzlük" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu düzenlendi
15:35 ABD'de etkili olan aşırı sıcaklar en az 2 bin sığırın hayatını kaybetmesine neden oldu!
15:06 Premier Lig devi Tottenham'ın antrenman tesislerinde sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
15:00 Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar
14:59 Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım
14:54 Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
14:52 Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 16:13:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement