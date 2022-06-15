Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları, Vali Kırbıyık ve Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları, Vali Kırbıyık ve Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti

15.06.2022 17:12
Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları, Vali Kırbıyık ve Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti

Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanları Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanları Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Vali Kırbıyık, belediye başkanları ve meclis üyelerinden oluşan heyet ile makamında görüştü.

Heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Kırbıyık, "Görüşmelerimizde bölgesel olarak yapılabilecek projeler ile kültürel, sportif ve ekonomik iş birliğimizin geliştirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde Bulgaristan ile olan iyi komşuluk çerçevesinde mevcut iş birliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan gelen heyet Edirne Belediyesini de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Gürkan, heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, işbirliği içinde ilişkileri daha da ileriye taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Gürkan, Kırcaali, Haskovo ve Smolyan belediye başkanlarını Edirne Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirdi.

Konuklar, Tarihi Belediye Binasını ve Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Recep Gürkan, Bulgaristan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları, Vali Kırbıyık ve Belediye Başkanı Gürkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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