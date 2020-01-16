Bulgaristan'dan gelen hastanın başparmağı kesilmekten kurtarıldı - Son Dakika

Bulgaristan'da 2 ay önce iş kazası geçirerek sol el baş parmağını pres makinesine sıkıştıran Milko Ivanov'un parmağı, Türkiye'de yapılan 4,5 saatlik operasyonla kesilmekten kurtarıldı.

Yeditepe Üniversitesi Hastanelerinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da bir gıda şirketinin sahibi olan Milko Ivanov (52) 2 ay önce iş kazası geçirdi. Kaza sırasında 220 derecelik sıcak pres altında 3 dakikaya yakın kalarak ezilen Ivanov'un sol el baş parmağının üst kısmı, tendonları, damarları ve cildi öldü.

Sofya'da iki hastaneye başvuran, ardından sonuç alamayınca Almanya'ya giden Ivanov'a doktorlar, parmağının kurtarılamayacağını ve kesilmesi gerektiğini söyledi. Kazanın üzerinden zaman geçtikçe, yarada antibiyotiklere çok dirençli bir bakteri üredi.

Parmağı kullanılmaz hale gelen Ivanov, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl'e ulaştı. Ülkesinde ve Almanya'da kesilmesi gerekiyor denilen Ivanov'un parmağı antibiyotik tedavisi ve doku nakli ameliyatı sonrasında kurtarıldı.

Başparmak el fonksiyonlarının yarısını etkiliyor

Operasyon ve hasta hakkında bilgi veren Doç. Dr. Bingöl, Ivano'un antibiyotiklere dirençli bir bakteri gelişmesi ve parmağın durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kesilme kararı alınması üzerine kendilerine başvurduğunu belirerek, doku nakliyle parmağı kurtardıklarını anlattı.

Bingöl, hastanın önce yarasını temizlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yarada hemen tüm antibiyotiklere dirençli bir bakteri üremişti. Antibiyotik tedavisine başlayarak hastanın enfeksiyonunu ortadan kaldırdık. Yaranın olduğu bölgede yeni dokular üretmeye başladık. 1 hafta sonra da hastanın kolundan, damarlarıyla beraber doku alarak, yaralı bölgeye nakil yaptık ve parmağı kurtardık. Ameliyat sorunsuz geçti. Operasyon 4,5 saat sürdü. Hastanın parmağının sırt kısmı ve tendonu tekrar yapıldı. Hastanın belki parmağı eskisi gibi görünmeyecek ama eskiye yakın şekilde kullanabilecek. Estetik açıdan da görünümde bir miktar değişiklik olacak. Hasta, 3 hafta içinde günlük işlerine dönebilecek."

Bingöl, başparmak tamamen kaybedilince, el fonksiyonlarının neredeyse yarısının kaybedildiğini belirterek, bu tip yaralanmalarda kayıp yaşanmaması için hızlı ve doğru müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bingöl, Türkiye'de el yaralanması şeklindeki iş kazalarının sıkça göründüğünü ifade ederek, bu alanda tecrübeli olunduğunu, Türkiye'nin onarım cerrahisinde bölgede ve dünyada en önemli ülkelerden biri haline geldiğini vurguladı.

Çok mutlu olduğunu belirten Ivanov da, "Sofya'da ve Almanya'da sonuç alamadım. Doktorlar, baş parmağımın kesilmesi gerektiğini söyledi. Oysa Türkiye'de parmağımı kesilmekten kurtardılar. Çok teşekkür ediyorum." dedi.