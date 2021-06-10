Bulgaristan'dan Gelen İş Heyetinden Buski'ye Ziyaret - Son Dakika

09 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Bulgaristan'dan gelen iş heyetinden BUSKİ'ye ziyaret

BURSA - 2017'de imzalanan protokol ile Bursa'nın Bulgaristan'daki kardeş kenti ilan edilen Veliko Tarnova'dan önceki dönem Belediye Başkanvekili Vanya Pavlova'nın başkanlığındaki bir grup iş insanı, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Konuk heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini ile sorunsuz altyapı ağının oluşumunda pek çok çalışmaya imza attıklarını vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla, Bursa'yı altyapıda örnek alınan konuma getirebilmenin gayretiyle çalıştıklarını ifade eden Gülenç, "Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu teminin yanı sıra çevre yatırımlarımızla da 'sağlıklı şehir Bursa' hedefinde, önemli adımlar atmaktayız. Belirli planlama dahilinde peş peşe hizmete sunduğumuz atık su arıtma tesisleri ile Bursa'ya hayat veren Nilüfer Çayı ile Gemlik Körfezi'nin atık sulardan kaynaklanabilecek kirliliğinin önüne geçmiş olduk. Nitelikli ve sağlıklı içme suyunun sürekliliği ve sorunsuz altyapı ağının oluşumundaki çalışmalarımız, artan bir ivmeyle devam ediyor" diye konuştu.

Konuk heyet adına söz alan Hmi-Company Genel Müdürü Evgeni Kostadinov ise gösterilen konukseverliğe teşekkür etmesinin yanı sıra, başarılı çalışmaları nedeniyle BUSKİ'yi tebrik etti. Konuk heyette Hmi-Company Genel Müdürü Evgeni Kostadinov'un yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Viktor Azmanov, İthalat ve İhracat Müdürü Vanya Pavlova ve Türkiye ile İlişkiler Sorumlusu Aras Uzunov da hazır bulundu.

Konuşmaların ardından, konuk heyete, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini simgeleyen hediye takdiminde bulunan BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, iki şehir arasındaki işbirliğinin gelişmesi temennisinde bulundu.

Konuk heyet, ziyaretin ardından, BUSKİ Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Tesislerin işleyişi hakkında bilgi edinen konuk heyet, üstün teknolojik altyapıyla donatılmış tesisteki sistemlerden dolayı BUSKİ'yi tebrik etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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