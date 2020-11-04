Bulgaristan'dan gelen öğrenci kafilesi Edirne'nin kültürel miraslarını keşfetti - Son Dakika

Edirne Mustafa Necati İlkokulu ve Bulgaristan'ın Valshebstvo Anaokulu iş birliğinde yürütülen "Büyükannenin Sandığı - Burgaz ve Edirne'nin Gelenek Topraklarında Yolculuk" projesi kapsamında Bulgar öğrenciler Edirne'nin somut ve soyut kültürel miraslarını keşfetti.

Interreg - IPA Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı destekleriyle yürütülen projeyle ortak kültürel mirasa dayalı olarak sürdürülebilir turizm alanın işbirliği için sınır ötesi kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projenin faaliyet programı kapsamında Bulgaristan'dan gelen 33 kişilik heyet, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti.

Mustafa Necati İlkokulu Müdürü Burçin Ateş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Bulgar öğrencilerle Türk öğrencilerin bir araya gelemediğini belirtti.

Bulgar heyetin 5 günlük ziyaretinin başarılı şekilde geçtiğini aktaran Ateş, "Misafirlerimiz 5 gün boyunca yapılan günlük gezilerle kültürümüzü öğrenme ve etkileşim kurma şansına sahip oldular. Yapılan ziyaretler ve faaliyetler sonrası projenin ilk etkinliği başarılı bir şekilde tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da ziyaret edilerek, proje hakkında bilgilendirildi.