Bulgaristan'dan gelen otobüste 31 kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi - Son Dakika
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Bulgaristan'dan gelen otobüste 31 kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi

27.09.2022 11:17
Bulgaristan'dan gelen otobüste 31 kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi

EDİRNE'de, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen yaklaşık 4 milyon lira değerinde kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi.

EDİRNE'de, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen yaklaşık 4 milyon lira değerinde kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı jandarma uygulama noktasındaki yol emniyet ve kontrol faaliyetinde Bulgaristan'dan, Türkiye'ye giriş yapan Y.M. yönetimindeki yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla getirilmiş ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 970 bin lira olan gümrük kaçağı 11 vizon gelincik kürkü, 14 chinchilla kürkü, 6 samur kürkü, 1 yılan derisi ve 33 şişe içki ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan gelen otobüste 31 kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'dan gelen otobüste 31 kürk, yılan derisi ve içki ele geçirildi - Son Dakika
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