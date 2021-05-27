EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

27.05.2021 10:58

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurdu giriş yapan Bulgaristan plakalı bir TIR'ın yakıt deposunun gizli bölümlerinde 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurdu giriş yapan Bulgaristan plakalı bir TIR'ın yakıt deposunun gizli bölümlerinde 526 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bulgaristan'dan yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen ve daha önceden yapılan analiz sonucu riskli görülerek ihbar kayıtlarına alınan Bulgar plakalı bir TIR içinde bilgi sistemleri uyarı verdi. Uyarı üzerine Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli TIR'ın gümrük işlemleri durdurularak X-Ray taramasına sevk edildi. Boş olan TIR'ın depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlanan TIR, arama hangarına alındı.

Aramaya katılan narkotik dedektör Lili'nin TIR'ın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine bu bölüm kesildi. Kesilen depo içerisinde 2 ayrı bölme bulunduğu ve bu bölümlerin macunlarla kapatıldığı belirlendi. Gizli bölmeler içerisinde 54 şeffaf paket içinde bulunan hapların yapılan uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizi sonucu uyuşturucu hap olduğu belirlendi. Ele geçirilen 526 bin uyuşturucu hapla ilgili TIR'ın Türk uyruklu sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü ile ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, yurda kaçak sokulmak istenen cilt bakım ürünleri, meyve bıçağı, çay, televizyonunda aralarında bulunduğu 2 bin 303 kaçak malzeme ele geçirildi.

EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kapıkule Sınır Kapısı, Bulgaristan, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE BULGARİSTAN TIR'INDA 526 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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