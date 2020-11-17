Bulgaristan'dan gelenler Edirne'deki koronavirüs önlemlerine hayran kaldı - Son Dakika

Bulgaristan'dan gelenler Edirne'deki koronavirüs önlemlerine hayran kaldı

17.11.2020 10:25
Bulgaristan'dan gelenler Edirne'deki koronavirüs önlemlerine hayran kaldı, System.String[]

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelen yüzlerce turist, kent genelinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine hayran kaldı.

Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelen yüzlerce turist, kent genelinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine hayran kaldı.

Kent genelinde alınan Kovid-19 önlemleri, Bulgar turistlerin sınır kapılarından girişiyle başlıyor. İlk olarak araçları dezenfekte edilen turistlere daha sonra maske, dezenfektan ve el broşürleri dağıtılıyor.

Bulgarca afiş ve anonslarla turistlerin önlemlere uymaları isteniyor.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinin başladığı mart ayından bu yana Edirne Valisi Ekrem Canalp'in koordinasyonunda çok ciddi önlemler aldıklarını söyledi.

Özellikle açık ve kapalı alan dezenfektanları, sosyal mesafe ve maske, hijyen ve bunların denetimi konusunda çok titiz davrandıklarını belirten Yıldırım, "Son günlerde Bulgaristan'dan yoğun bir turist akışı var. Yine sayın valimizin koordinesinde Bulgar vatandaşlarına maske, dezenfektan ve el broşürü içeren bazı paketler veriyoruz. Sınırdan ilk girdikleri andan itibaren virüsle mücadeleyi anlatan Bulgarca afişlerimiz mevcut. Kent genelinde ise Bulgarca anonslar yapılıyor, filyasyon ekiplerimiz neredeyse günde 18 saat çalışıyor. Kısacası tüm denetim ekipleri aralıksız çalışarak hastalarımızı, insanlarımızı daha sağlıklı ve kaliteli yaşatmak için çaba gösteriyor." diye konuştu.

Edirne'nin, vaka sayısı bakımından Türkiye ortalamasına göre iyi durumda olduğunu vurgulayan Yıldırım, vatandaşlardan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerini istedi.

"Polisler bana maske verdi, bu çok hoşumuza gitti"

Bulgaristan'dan gelen Denista Krusharska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'ye sık sık alışveriş için geldiklerini, kentteki Kovid-19 önlemlerinin çok iyi olduğunu belirtti.

Önlemlerin çarşıda ve alışveriş merkezlerinde en üst düzeyde olduğunu ifade eden Krusharska, "Gönül rahatlığıyla alışverişimizi yapıyoruz. Önlemler çok iyi alınmış. Maskem arabada kaldığı için maskemi takmamıştım, polisler yanıma gelerek bana maske verdi. Bu, bizim çok hoşumuza gitti" dedi.

Kosta Kostov da Türkiye'de koronavirüs önlemlerinin sınır kapısından girildiği anda başladığını, önce araçlarının dezenfekte edildiğini anlattı.

Edirne'de herkesin maske taktığını ve sosyal mesafeyi koruduğunu vurgulayan Kostov, "Gerçekten Edirne'de güzel önlemler alınmış. Bulgarca anonslar yapılıyor, Bulgarca afişler asılmış. Herkes kurallara uyuyor. Zaten ekonominin gelişmesi ve ikili ilişkiler açısından sınırların kapatılmaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan gelenler Edirne'deki koronavirüs önlemlerine hayran kaldı - Son Dakika


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