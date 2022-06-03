Bulgaristan'dan getirilen piyasa değeri 70 bin TL'lik 125 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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Bulgaristan'dan getirilen piyasa değeri 70 bin TL'lik 125 litre kaçak içki ele geçirildi

03.06.2022 11:48

Bulgaristan'dan Kırklareli'ne giriş yapan araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 70 bin TL 125 litre kaçak içki ele geçirildi.

Bulgaristan'dan Kırklareli'ne giriş yapan araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri 70 bin TL 125 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümce gümrük kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.Y. (26) isimli şahsın kullandığı özel araçta Bulgaristan'dan Kırklareli'ne getirilmek istenen gümrük kaçağı alkol tespit edildi. İcra edilen ani yol uygulamasına takılan araçta yapılan arama ve kontrolde araç içerisine gizlenmiş şekilde çeşitli marka ve cinste toplam 125 litre piyasa değeri 70 bin TL gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Araçta bulunan B.Y. (26), B.Ç. (23) ve Y.S. (23) isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten tahkikat başlatıldı.

(Halil Dağ - Hüseyin Çanlı/İHA)

Bulgaristan'dan getirilen piyasa değeri 70 bin TL'lik 125 litre kaçak içki ele geçirildi
Bulgaristan'dan getirilen piyasa değeri 70 bin TL'lik 125 litre kaçak içki ele geçirildi

YORUMLAR
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Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi 10 bin 600 litre sahte içki ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan'dan getirilen piyasa değeri 70 bin TL'lik 125 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'dan getirilen piyasa değeri 70 bin TL'lik 125 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika
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