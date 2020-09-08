Bulgaristan'dan İstanbul'a gelen turist otobüsünde yangın - Son Dakika

Bulgaristan'dan İstanbul'a gelen turistleri taşıyan otobüste nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangında can kaybının olmadığı açıklandı.
Bulgaristan'dan İstanbul'a gelen turistleri taşıyan otobüs, Bulgaristan'ın Filibe kenti yakınlarında, başkent Sofya'ya 20 kilometre mesafedeki otoyolda yandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Otobüsün İstanbul'a sefer yaptığı ifade edilirken; yolcuların yara almadan yangından kurtuldukları ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 19:11 - Kaynak: DHA
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