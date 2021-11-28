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Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi

28.11.2021 14:26

Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi 5 kişi yakalandı Bulgaristan'dan yasadışı yollarla ülkeye geçirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen 5 şahıs, uyuşturucu madde taşımada kullandıkları araç içerisinde toplam...

Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi

5 kişi yakalandı

KIRKLARELİ - Bulgaristan'dan yasadışı yollarla ülkeye geçirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen 5 şahıs, uyuşturucu madde taşımada kullandıkları araç içerisinde toplam 63 kilogram skunk türü uyuşturucuyla yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik Bulgaristan ülkesi sınırları üzerinden ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şahıslar teknik ve fiziki takibe alındı. Kırklareli Bulgaristan sınırında bulunan Demirköy ve Merkez İlçe bölgelerinde başlatılan ve İstanbul ile Edirne İllerini de kapsayan operasyonlar neticesinde, Bulgaristan ülkesinden yasadışı yollarla ülkemize geçirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen 5 şahıs, uyuşturucu madde taşımada kullandıkları araç içerisinde toplam 63 kilogram skunk türü uyuşturucuyla yakalandı.

Uluslararası bir şekilde organize uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da çeşitli adreslerde aramalar yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 300 bin TL olan 63 kilogram uyuşturucuyu (skunk) İstanbul'a götürmek isteyen şahısların uyuşturucu taşımada kullandıkları aracın dışında farklı özelliklerde iki araç daha kullandıkları ve güzergah üzerinde sık sık yerlerini değiştirerek gözcülük yapmak suretiyle güvenli yol güzergahı tespit etmeye çalıştıkları anlaşıldı.

Şüphelilerin Bulgaristan ülkesindeki diğer organize uyuşturucu şebekesi üyeleriyle haberleşebilmek için uydu telefonları, ayrıca sınıra yakın bölgelerde de telsiz kullandıkları tespit edildi.

Suç örgütü lideri olduğu anlaşılan ve aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan E.K. ile birlikte yakalanan toplam şüpheli şahısın Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında ifade alma işlemleri devam ediyor.

Kırklareli, İstanbul ve Edirne İllerini kapsayan operasyonlarda63 kilogram skunk, 3 adet otomobil, 2 adet crosmotor, 2 adet uydu telefonu, 2 adet telsiz, 6 adet cep telefonu ve bir takım teknik malzemelerle birlikte yüklü miktarda Euro ve Bulgaristan parası ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bulgaristan, Kırklareli, Uyuşturucu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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