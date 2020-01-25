Bulgaristan'dan Türkiye'ye destek mesajı - Son Dakika
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye destek mesajı

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye destek mesajı vererek, yardıma hazır olduklarını duyurdu.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye destek mesajı, System.String[]

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye destek mesajı vererek, yardıma hazır olduklarını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi, acil müdahalelerle yıkılan evlerden sağ insanların kurtulacağı umutlarını ifade etti. Borisov, kurtarma ve sağlık ekiplerinin profesyonel çalışmaları sayesinde, yıkılan binalardan enkaz altında kalan insanların kurtulacağı umutlarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye mektubu yollayarak, Bulgaristan'ın arama kurtarma ve her türlü gerekli yardım noktasında hazır olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, Sofya yönetiminin dayanışma ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Borisov ve Zaharieva, ölenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerken; Bulgar hükümetinin komşu ve müttefik Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiler.

Başmüftülük:  Kederli Türkiye'min acısını paylaşıyoruz

Bulgaristan Başmüftülüğü de taziyelerini ileterek, basın bildirisiyle şu mesajı iletti: " Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarının ve tüm Türk Milletinin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize de tez zamanda Rabbimden şifa niyaz ediyoruz. Dualarımız enkaz altında kalanların ivedi bir şekilde bulunması ve kurtarılması için. Kederli Türkiye'min acısını paylaşıyoruz."


Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Türkiye, Deprem, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:06 Kaynak: DHA
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