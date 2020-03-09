Bulgaristan'dan Türkiye'ye yangın tüpünde uyuşturucu kaçakçılığı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.P, T.S. ve G.S. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler K.P, T.S. G.S. ve T.E.S. gözaltına alındı.

Bu kapsamda bazı kişilerin yurt dışından Kırklareli'ne uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine harekete geçen polis, Bulgaristan 'dan giriş yapan plakası açıklanmayan K.P. idaresindeki otomobili Dereköy Sınır Kapısı'nda durdurdu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti"ne yönelik çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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