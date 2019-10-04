Bulgaristan'dan Volkswagen'e Türkiye eleştirisi

Bulgaristan, Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni fabrika için ilk adım olarak kabul edilen Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurmasını eleştirdi.Yeni kuracağı fabrika için Bulgaristan yerine Türkiye'yi tercih eden Alman otomotiv devi Volkswagen'a (VW) Bulgaristan'dan eleştiri geldi. VW'nin yeni yatırımını Türkiye'de yapacak olmasını eleştiren Bulgaristan'ın eski Cumhurbaşkanı Rossen Plevneliyev, "Hiçbir şekilde Türkiye ile eşit koşullarda bir mücadelenin söz konusu olmadığını" belirtti. Ulusal otomotivciler birliğinin onursal başkanlığı görevini yürüten Plevneliyev, "Türkiye'nin hiç bir şekilde piyasanın gerektirdiği kurallara uymadığını" iddia etti.



Plovdiv kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Bulgaristan'ın eski Cumhurbaşkanı, ülkesinin Volkswagen'e Avrupa Birliği kuralları dahilinde tüm imkanları sağlama taahüdünde bulunduğunu söyledi.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tomislav Dontschev, VW'nin yerine başka bir otomotiv üreticisinin iki-üç yıl içerisinde Bulgaristan'a yatırım yapmasını beklediklerini söyledi. Dontschev, Bulgaristan Başbakanı Boiko Borisov'un Eylül ayında Güney Kore'ye düzenlediği ziyareti sırasında Hyundai'nin ülkesine yatırım yapması için görüşmelerde bulunduğunu söyledi.



"Nihai karar için görüşmeler son aşamada"



Volkswagen ise haftalardır nihai karar için görüşmelerin son aşamada olduğunu belirtiyor. Son olarak DW Türkçe'nin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Volkswagen Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Marc Langendorf, Türkiye ile görüşmelerin nihai aşamada olduğunu, şu an itibarıyla daha fazla bilgi vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Langendorf, resmi bir açıklama için henüz saptanmış bir tarih bulunmadığını da sözlerine ekledi.



Son yılların en büyük otomotiv yatırımı



VW'nin Manisa'da kuracağı fabrika, son 22 yılda Türkiye'de yapılacak en büyük otomotiv yatırımı olacak. Fabrika, yıllık 400 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak. İnşasının 2020 yılı sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması planlanan tesisin yaklaşık 4 bin yeni istihdam yaratması bekleniyor. Yatırımın toplamda 1 milyar euro, yani yaklaşık 6,3 milyar TL'ye mal olacağı hesaplanıyor.



Fabrika, İzmir Limanı, Aliağa Nemrut Limanı ve yapılması planlanan Çandarlı Limanı'na yakınlığı ile ihracatta önemli avantaj sağlayacak.



Alman grup, geçtiğimiz aylarda da Türkiye'deki Ford Otosan fabrikalarında hafif ticari araç üretilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Türkiye'de en son büyük otomotiv yatırımları 1997 yılında Toyota ve Honda tarafından gerçekleştirilmişti.



