Son Dakika Haberleri: Bulgaristan'dan yeni Volkswagen adımı
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Bulgaristan'dan yeni Volkswagen adımı

51 dakika önce

Volkswagen'in Manisa'daki fabrika planlarını askıya alması Bulgaristan'ı yeniden umutlandırdı.

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Volkswagen'in Manisa'daki fabrika planlarını askıya alması Bulgaristan'ı yeniden umutlandırdı. Bulgaristan, VW fabrikası için teşvikleri iki katına çıkaracak.

Bulgaristan, Volkswagen, Manisa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:32 
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Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı
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