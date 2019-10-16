Bulgaristan'dan yeni Volkswagen adımı
51 dakika önce
Volkswagen'in Manisa'daki fabrika planlarını askıya alması Bulgaristan'ı yeniden umutlandırdı.
Volkswagen'in Manisa'daki fabrika planlarını askıya alması Bulgaristan'ı yeniden umutlandırdı. Bulgaristan, VW fabrikası için teşvikleri iki katına çıkaracak.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:32
Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne yatay seyirle başladı! İşte son durum