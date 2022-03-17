Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain İstanbul'da ele geçirildi - Son Dakika
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Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain İstanbul'da ele geçirildi

17.03.2022 11:46
Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain İstanbul'da ele geçirildi

Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain İstanbul'da ele geçirildi.

Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain İstanbul'da ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Jandarma, yaptığı çalışma sonucu Edirne'de takibe aldığı aracı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 kilogram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Bulgaristan, İstanbul, Edirne, Kokain, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain İstanbul'da ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan'dan yurda sokulan 7 kilogram kokain İstanbul'da ele geçirildi - Son Dakika
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