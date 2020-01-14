Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva'dan ABD'ye TürkAkım cevabı - Son Dakika
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Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva'dan ABD'ye TürkAkım cevabı

6 saat önce

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ABD tarafından yapılan TürkAkım projesi eleştirilerine cevap vererek Rus doğal gazının ülkesi için önemli olduğunu söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Zaharieva'dan ABD'ye TürkAkım cevabı, System.String[]

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ABD tarafından yapılan TürkAkım projesi eleştirilerine cevap vererek Rus doğal gazının ülkesi için önemli olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale'nin TürkAkım projesinin Bulgaristan güzergahına karşı oldukları yönündeki açıklamasına Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva'dan cevap geldi. Zaharieva, "ABD'nin TürkAkım veya bizim adlandırdığımız gibi Balkan Akımı ile ilgili tutumunu biliyoruz. Ancak biz vatandaşlarımızın çıkarları için çalışıyoruz. Boru hatların etrafımızdan geçmesini ve transit geçiş ücreti ödemeyi göze alamayız" dedi. Rus doğal gazının Bulgaristan için önem arz ettiğini vurgulayan Zaharieva, egemen bir devlet olduklarını ve ülkesinin çıkarlarını koruduklarını ifade etti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Bulgar medyasına konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ABD'nin Bulgaristan üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya doğal gaz sağlayacak TürkAkım'ın ikinci aşamasına karşı olduklarını açıklamıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:05 Kaynak: İHA
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