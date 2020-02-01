Bulgaristan donanmasına ait bot Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Bulgaristan donanmasına ait bot Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Bulgar donanmasına ait bir sahil güvenlik botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:44 Kaynak: AA
Bulgar donanmasına ait bir sahil güvenlik botu Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Bulgar Donanmasına ait 'Kavarna' isimli Sahil Güvenlik Botu, saat 15.10'da Çanakkale önlerine geldi.
Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği bot, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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