Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Dimitrov'dan AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret - Son Dakika
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Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Dimitrov'dan AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret

23.03.2022 12:57
Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Dimitrov'dan AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'yı ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, kente gelen Bulgar vatandaşlar ve Edirne hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Başkanı İba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Dimitrov'a çalışmalarında başarı diledi.

Dimitrov da İba'ya teşekkür etti.

Dimitrov'a ziyaretinde konsolosluk çalışanları Metodi Andreev ve Roberto İvanov da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Dimitrov'dan AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Dimitrov'dan AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaret - Son Dakika
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