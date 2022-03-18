Bulgaristan eski Başbakanı Borisov'un gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler - Son Dakika
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Bulgaristan eski Başbakanı Borisov'un gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler

18.03.2022 19:09

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Avrupa Savcılığı'nın 120 ayrı olayla ilgili sürdürdüğü kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Borisov'un yanı sıra GERB partisinden eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Parlamentonun eski Maliye Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova ve Borisov'un...

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Avrupa Savcılığı'nın 120 ayrı olayla ilgili sürdürdüğü kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Borisov'un yanı sıra GERB partisinden eski Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Parlamentonun eski Maliye Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova ve Borisov'un Basın Danışmanı Sevdalina Arnaudova'nın da gözaltına alındıklarını bildirdi.

Bakanlık, süren kapsamlı operasyonla ilgili çok sayıda adreste arama yapıldığını ve delil toplandığını kaydetti.

Bulgaristan'ı dün ziyaret eden Avrupa Başsavcısı Laura Kövesi, ülkede Avrupa finansal fonlarıyla ilgili yapılan farklı yolsuzlukları kapsayan 120 suç ihbarıyla ilgili soruşturmalar yapıldığını duyurmuştu.

Boyko Borisov, 2021 yılına kadar kısa aralıklarla 12 yıl süreyle ülkenin başbakanlığını yapmıştı.

Bulgaristan eski Başbakanı Borisov'un gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler
Bulgaristan eski Başbakanı Borisov'un gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler
Bulgaristan eski Başbakanı Borisov'un gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler

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Bulgaristan eski Başbakanı'na gözaltı şoku Bulgaristan eski Başbakanı'na gözaltı şoku

Maliye Bakanı, Bulgaristan, Maliye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan eski Başbakanı Borisov'un gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler - Son Dakika


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