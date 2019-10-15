Son Dakika Haberleri: Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi
Son Dakika Güncel Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi

Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi

1 saat önce

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov'un istifasını talep etti.

Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi, System.String[]

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov'un istifasını talep etti.

Başbakan Borisov, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Krasen Kralev'i görüşmeye çağırıp, İngiltere maçında Bulgar taraftarların ırkçı tezahüratlarının ülkenin itibarına verdikleri zararı görüştü.

Kralev, görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu'nda basına yaptığı açıklamasında BFS Başkanı Borislav Mihaylov'un görevinde kaldığı sürece devletin BFS ile her türlü ilişkilerini kestiğini duyurdu. Kralev, "Bulgaristan devleti son 4 yılda ülkenin milli futbolu için çok şey yaptı. Dolayısıyla Başbakan Borisov sabahın köründe beni görüşmeye çağırdı ve son durumu gözden geçirdik." diye konuştu.

Bulgar basını, taraftarların maçtaki ırkçı tezahüratlarının ülkenin itibarına kolay silinmeyecek kirli bir leke yapıştırdıklarını yazdı.

Bulgaristan, İngiltere, Avrupa, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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