Son Dakika Haberleri: Bulgaristan futbol federasyonu başkanı taraftarların ırkçı tavırlarından dolayı istifa etti
Son Dakika Dünya Bulgaristan futbol federasyonu başkanı taraftarların ırkçı tavırlarından dolayı istifa etti

Bulgaristan futbol federasyonu başkanı taraftarların ırkçı tavırlarından dolayı istifa etti

1 saat önce

İngiltere Bulgaristan karşılaşmasında tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov, görevinden istifa etti

Bulgaristan futbol federasyonu başkanı taraftarların ırkçı tavırlarından dolayı istifa etti, System.String[]

İngiltere Bulgaristan karşılaşmasında tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov, görevinden istifa etti.


Mihaylov, basına yaptığı yazılı açıklamasında, "Son günlerde Bulgar futbolunda yaşanılan gerginlik ortamı, BFS ile ilgili yaratılan olumsuz tavır ve ona eşlik eden skandallardan dolayı" istifa dilekçesini Başbakan Boyko Borisov'a sunduğunu duyurdu.

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Bulgaristan, İngiltere, Futbol, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:12 
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