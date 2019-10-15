Bulgaristan futbol federasyonu başkanı taraftarların ırkçı tavırlarından dolayı istifa etti

İngiltere Bulgaristan karşılaşmasında tribünlerden yapılan ırkçı tezahürat ve Nazi selamı sebebiyle Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov, görevinden istifa etti.



Mihaylov, basına yaptığı yazılı açıklamasında, "Son günlerde Bulgar futbolunda yaşanılan gerginlik ortamı, BFS ile ilgili yaratılan olumsuz tavır ve ona eşlik eden skandallardan dolayı" istifa dilekçesini Başbakan Boyko Borisov'a sunduğunu duyurdu.