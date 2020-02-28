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Bulgaristan: Göç akınına karşı sınıra bin asker konuşlandırmaya hazırız
6 saat önce
Bulgaristan, Türkiye'den gelen göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için sınıra bin asker ve askeri araç konuşlandırmaya hazır olduğunu duyurdu.
Bulgaristan, Türkiye'den gelen göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için sınıra bin asker ve askeri araç konuşlandırmaya hazır olduğunu duyurdu.
Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakçanov, Ankara'nın "göçmenleri durdurmayacağız" açıklamasının ardından, sınır polisinin bu sabah saatlerinde 30 kişilik 2 göçmen gruba müdahale ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:35
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