Bulgaristan: Göç akınına karşı sınıra bin asker konuşlandırmaya hazırız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bulgaristan: Göç akınına karşı sınıra bin asker konuşlandırmaya hazırız - Son Dakika Dünya

Bulgaristan: Göç akınına karşı sınıra bin asker konuşlandırmaya hazırız

6 saat önce

Bulgaristan, Türkiye'den gelen göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için sınıra bin asker ve askeri araç konuşlandırmaya hazır olduğunu duyurdu.

Bulgaristan: Göç akınına karşı sınıra bin asker konuşlandırmaya hazırız, System.String[]

Bulgaristan, Türkiye'den gelen göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için sınıra bin asker ve askeri araç konuşlandırmaya hazır olduğunu duyurdu.


Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakçanov, Ankara'nın "göçmenleri durdurmayacağız" açıklamasının ardından, sınır polisinin bu sabah saatlerinde 30 kişilik 2 göçmen gruba müdahale ettiğini belirtti.

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Bulgaristan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:35 
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