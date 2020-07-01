Bulgaristan güreş şampiyonu DEAŞ üyesi tutuklandı - Son Dakika

Bulgaristan güreş şampiyonu DEAŞ üyesi tutuklandı

Bulgaristan'ın Karadeniz sahillerinde yapılan terör operasyonunda Bulgaristan güreş şampiyonu Suriye uyruklu Mohammed Abdulkader'in (21) DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle tutuklandığı bildirildi.

Bulgaristan'ın Karadeniz sahillerinde yapılan terör operasyonunda Bulgaristan güreş şampiyonu Suriye uyruklu Mohammed Abdulkader'in (21) DEAŞ ile bağlantısı nedeniyle tutuklandığı bildirildi.

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Bulgaristan'ın Karadeniz sahillerinde terör örgütü DEAŞ'a yapılan terör operasyonunda Suriye uyruklu Mohammed Abdulkader'in (21) DEAŞ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, terörle mücadele soruşturması kapsamında yürütülen ve operasyonla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Babası Suriye ordusunda üst düzey komutan olan ülkemizde katıldığı güreş müsabakasında şampiyonluk elde eden 21 yaşındaki Muhammed Abdulkader, Suriye'de bulunan babasının yanına yaptığı ziyaret sonrası DEAŞ ile irtibata geçtiği tespit edilmiştir. İstihbaratımızın çalışmaları neticesinde söz konusu kişi, Bulgaristan'da terör saldırısı hazırlıkları yaptığı sırada ele geçirilmiştir" denildi.


Bulgaristan, Suriye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 18:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bulgaristan güreş şampiyonu DEAŞ üyesi tutuklandı - Son Dakika Dünya

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