Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Karadayı, Öztrak'a Geçmiş Olsun Dileklerini İletti - Son Dakika
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Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Karadayı, Öztrak'a Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

01.08.2022 13:16
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Karadayı, Öztrak'a Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın hayatını kaybeden annesi Ayten Öztrak’ın dünkü cenaze törenine katıldı ve başsağlığı dileklerini iletti.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın hayatını kaybeden annesi Ayten Öztrak'ın dünkü cenaze törenine katıldı ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın hayatını kaybeden annesi Ayten Öztrak (96) dün Ankara Kocatepe Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov da cenaze törenine katıldığı ve başsağlığı dileklerini iletti.

YORUMLAR
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Faik Öztrak'ın Annesi Ayten Öztrak Son Yolculuğuna Uğurlandı Faik Öztrak'ın Annesi Ayten Öztrak Son Yolculuğuna Uğurlandı Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak için düzenlenen cenaze törenine katıldı (2) Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak için düzenlenen cenaze törenine katıldı (2)
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Karadayı, Öztrak'a Geçmiş Olsun Dileklerini İletti - Son Dakika

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