Bulgaristan'da Su-25 savaş uçağı düştü - Son Dakika
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Bulgaristan'da Su-25 savaş uçağı düştü

28.09.2022 19:09
Bulgaristan'da Su-25 savaş uçağı düştü

Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait Su-25 tipi savaş uçağının, ülkenin doğusunda iniş sırasında düştüğü bildirildi.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait Su-25 tipi savaş uçağının, ülkenin doğusunda iniş sırasında düştüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Sözcüsü Siyka Mileva, yaptığı açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının ülkenin doğusundaki Bezmer hava üssü bölgesinde eğitim uçuşu sırasında iniş yaparken düştüğünü belirtti.

Mileva, uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Uçağın tamamen yandığını kaydeden Mileva, düşüş nedeninin araştırıldığını vurguladı.

Bulgaristan Hava Kuvvetlerinde bulunan 8 adet Su-25 uçağın tamamı 2021 yılında Belarus'ta onarılmıştı.

Rus yapımı eski uçaklar kullanan Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş yüzünden uçakların bakımında güçlüklerle karşılaşıyor.

2021'de Bulgaristan Hava Kuvvetlerindeki uçaklarla ilgili 43 sorun yaşanmıştı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Cumhuriyet, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Su-25 savaş uçağı düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da Su-25 savaş uçağı düştü - Son Dakika
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