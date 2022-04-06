Bulgaristan Hava Sahasını, Geçici Olarak Hollanda Savaş Uçakları Koruyor - Son Dakika
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Bulgaristan Hava Sahasını, Geçici Olarak Hollanda Savaş Uçakları Koruyor

06.04.2022 22:32
Bulgaristan Hava Sahasını, Geçici Olarak Hollanda Savaş Uçakları Koruyor

SOFYA, 6 Nisan (Xinhua) — Ortak görevin bu yıl 31 Mayıs'a kadar süreceği ve önleme, görsel teşhis ile refakati içereceğini kaydeden açıklamada, iki tarafın da kendi aktivitelerinin masraflarını karşılayacağı belirtildi. Dört F-35, bu yıl Şubat'ta Bulgaristan'a gelen ve Mart'ın sonuna kadar faaliyet gösteren dört İspanyol Eurofighter Typhoon uçağının yerini aldı. Bulgaristan, 2004'ten beri NATO üyesi […]

<a class='keyword-sd' href='/bulgaristan/' title='Bulgaristan'>Bulgaristan</a> Hava Sahasını, Geçici Olarak <a class='keyword-sd' href='/hollanda/' title='Hollanda'>Hollanda</a> Savaş Uçakları Koruyor

SOFYA, 6 Nisan (Xinhua) — Ortak görevin bu yıl 31 Mayıs'a kadar süreceği ve önleme, görsel teşhis ile refakati içereceğini kaydeden açıklamada, iki tarafın da kendi aktivitelerinin masraflarını karşılayacağı belirtildi. Dört F-35, bu yıl Şubat'ta Bulgaristan'a gelen ve Mart'ın sonuna kadar faaliyet gösteren dört İspanyol Eurofighter Typhoon uçağının yerini aldı. Bulgaristan, 2004'ten beri NATO üyesi ancak hava savunmasını güvence altına alabilmek için sadece birkaç tane çalışabilir durumda Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağına sahip.

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Bulgaristan, Savaş, Mayıs, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Bulgaristan Hava Sahasını, Geçici Olarak Hollanda Savaş Uçakları Koruyor - Son Dakika


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