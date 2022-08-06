Bulgaristan, "MiG-29" uçaklarının onarımı için Polonya ile müzakerelere başladı - Son Dakika
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Bulgaristan, "MiG-29" uçaklarının onarımı için Polonya ile müzakerelere başladı

06.08.2022 13:55
Bulgaristan, "MiG-29" uçaklarının onarımı için Polonya ile müzakerelere başladı

Bulgaristan, hava sahasının korunmasında kullanılan eski tip Rusya yapımı "MiG-29" savaş uçaklarının onarımı için Polonya ile müzakerelere başladı.

Bulgaristan, hava sahasının korunmasında kullanılan eski tip Rusya yapımı "MiG-29" savaş uçaklarının onarımı için Polonya ile müzakerelere başladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, göreve 4 Ağustos'ta başlayan geçici hükümetin Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, uçakların teknolojik ömrünü uzatmak üzere 6 motorun bakım ve onarımını görüşmek üzere Polonya Büyükelçisi İvona-Yakuşo Dudka ile bir araya geldi.

Stoyanov, "Şu anda jetlerimizin onarım meselesi kritik bir önem taşıyor. Hava sahamızın güvenliğini sağlamak zorundayız. En kısa zamanda soruna çare bulmamız şart." ifadesini kullandı.

Stoyanov, ülkede 2 Ekim'de yapılacak erken seçimlerin hazırlığı ile görevli geçici teknokratlar hükümetinin, uçakların bakım ve onarım sürecine ivme vermek istediğini vurguladı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğuna ve Polonya'nın Bulgar Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonuna katkı sağladığına işaret edildi.

Eski MiG'lerin durumu

Bulgaristan'ın savaş filosunu oluşturan 15'e yakın "MiG-29" tipi eski uçakların sadece birkaçı uçabiliyor.

Mayısta Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov, uçakların ömrünün 2025-2026 dönemine dek uzatılması için acil önlemlerin alınmasının şart olduğu uyarısında bulunmuştu.

Bulgaristan ile Polonya arasında 2015'te uçakların onarımı için iş birliği protokolü imzalanmış ancak uçakların üreticisi Rusya, Polonya'nın sahip olduğu lisansın geçerliliğine itiraz etmişti. Polonya, sadece 2 motorun onarımını yapmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması üzerine MiG uçakların onarımını yapabileceği bu iki ülke ile iş birliğin yapılması imkansız olmuştu.

Bulgaristan'ın ABD'den peşin ödeme ile satın aldığı 8 "F-16 Block 70" tipi savaş uçağının 2025 sonrası ülkeye ulaşması bekleniyor.

Ülke, "hava polisliği" olarak bilinen hava sahasının korunması konusunda zaman zaman NATO'dan çeşitli müttefiklerin yardımına başvuruyor.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan, 'MiG-29' uçaklarının onarımı için Polonya ile müzakerelere başladı - Son Dakika

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